茶道を学ぶ県内の高校生が、お茶をたて来園者にふるまう催しが、佐世保市のハウステンボスで開かれました。 催しは茶道を学ぶ県内の高校生が交流し、日ごろの成果を披露する場として、毎年この時期に行われています。 今年は15校の生徒が参加し、丁寧な所作で来園者をもてなしました。 （九州文化学園 杉本 湊 部長） 「たくさん練習してきたので、お茶がたてられてよかった。もっと場慣れして、綺麗にお茶がた