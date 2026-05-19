秋の大祭「長崎くんち」の小屋入りまで、2週間を切りました。 今年の演し物をデザインした、“たぬき絵” の手ぬぐいが完成し、長崎市長にお披露目されました。 手ぬぐいは、小屋入りに合わせた6月1日から、石丸文行堂の各店舗で販売されます。 ※詳しくは動画をご覧ください