５月１９日午後、北海道室蘭市の工場で火災があり、現在も消火活動が続いています。従業員は避難していて、けが人はいないということです。火事があったのは、室蘭市崎守町の「神鋼環境ソリューション」の製造所です。ここは、蛍光灯の安定器などに使われてきた油である「ＰＣＢ」を処理するための薬剤を製造していましたが、会社によりますと３月に作業が終了していました。１９日は作業員５人が撤去作業を行っていたという