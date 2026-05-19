ロシアのプーチン大統領の中国訪問を巡り、中国SNSの微博（ウェイボー）では「ロシア代表団リスト」が話題になった。プーチン大統領は19〜20日の日程で中国を訪れる。中国外交部によると、プーチン氏の訪中は今回で25回目。期間中、両国首脳は2国間関係、各分野における協力および共に関心を寄せる国際・地域問題を巡って意見を交わすという。一方、微博では同行する代表団のリストが紹介され、香港メディアの大公文匯網は「エネル