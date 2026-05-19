国家AI応用パイロット生産拠点（エンボディドAI）が16日、浙江省杭州市で発足した。同拠点は、中国で唯一となるエンボディドAI分野向けの国家レベル応用パイロット生産拠点だ。中国新聞社が伝えた。同拠点は、演算能力支援、データ開放、モデルサービス、シナリオ検証を中核とする公共技術サービスプラットフォームの構築を目的としている。上流では科学技術研究開発と連携し、下流では産業実証や量産化につなげることで、AI応用の