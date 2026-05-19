JR東日本と西武鉄道は、両社のエリアを結ぶ直通の臨時観光列車を走らせる計画を発表しました。これは19日、JR東日本の喜勢社長と西武鉄道の小川社長が共同会見で発表したもので、JR武蔵野線・新秋津駅と西武池袋線・所沢駅の間にある連絡線を活用し、2029年3月から年間50日ほど直通の臨時列車を走らせる計画です。西武沿線からJR線エリアの湘南や房総、東京ディズニーリゾートなどに行く列車や、JR沿線から西武線エリアの秩父やベ