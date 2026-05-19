◇プロ野球セ・リーグ 巨人 2-0 ヤクルト（19日、いわき）ヤクルトが巨人投手陣の前に得点を奪えず。これで今季8度目の完封負けを喫しました。この日の先発マウンドにあがったのは、今季初登板となった高橋奎二投手。しかし初回から平山功太選手の先頭打者ホームランを浴びると、大城卓三選手のタイムリーでも失点を重ね、初回2失点としました。しかし以降は状態を持ち直し、5回2失点の粘投。要所を抑え、さらなる得点は許しません