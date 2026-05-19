舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」に出演中の俳優・福山康平（28）が当面の間、休演することを発表した。舞台の公式サイトで発表され、本人も自身のSNSでコメントした。福山はアルバス・ポッター役で出演していたが、公式サイトで「出演者変更のお知らせ」と題し「平素よりご愛顧を賜りまして、誠にありがとうございます。アルバス・ポッター役の福山康平ですが体調不良のため、当面の間休演することとなりました。これに伴