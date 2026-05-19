「広島３−１ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）ＤｅＮＡが４連敗で借金２。九回に１点を返し２試合連続の零敗は免れたが及ばなかった。広島先発の床田を攻略できなかった。先発の竹田は４回３安打２失点で３敗目（１勝）。０−０の四回２死二、三塁のピンチでモンテロに左前２連打を浴びた。