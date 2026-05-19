国会では２０日に衆議院選挙（２月）後初めてとなる、高市早苗首相と６人の野党党首による党首討論が開かれる。今回のトップバッターは国民民主党の玉木雄一郎代表、中道改革連合の小川淳也代表、立憲民主党の水岡俊一代表、参政党の神谷宗幣代表、公明党の竹谷とし子代表、チームみらいの安野貴博代表の順に決まった。玉木氏は１９日に国会内で開いた会見で、記者から「朝食に何を食べて党首討論に挑むか」と聞かれ「わが国