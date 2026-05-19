敵地ツインズ戦米大リーグ、アストロズの今井達也投手が18日（日本時間19日）、敵地ツインズ戦に先発登板。4回2/3を3失点で2敗目を喫したが、魔球で米国を驚かせた。2回、ツインズの4番・クレエンスを空振り三振に仕留めた今井。決め球のスライダーは、通常なら左打席の方向へ切れ込んでいくが、全く逆の動きをしていた。「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏は自身のXに、「タツヤ・イマ