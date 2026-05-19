飼い主さんが帰宅すると、玄関で待っていたのは…？“甘える気満々”な猫さんによる幸せすぎるお出迎えの光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3.4万回再生を突破し、「こんな幸せな帰宅ってある？」「初手の「にゃーん」から可愛すぎる、可愛すぎるぞ」「疲れも吹っ飛びますね」といったコメントが寄せられました。 【動画：お出迎えをしてくれた三毛猫→『甘える気満々』で……たまらな