穿くだけでサマ見えするジーンズは、ワードローブに一本備えておきたい存在。とはいえ、本当に頼れるアイテムを見つけるのは意外と難しいものです。そこで参考にしたいのが、オシャレ感度の高いインフルエンサーのリアルバイアイテム。今回は@mhi_7746さんが【ユニクロ】で購入した「ジーンズ」にフォーカス。美しいシルエットと柔らかな穿き心地にも期待できる優秀アイテムを、コーデ