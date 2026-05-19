猫が人を「大きな猫」と思っていそうな行動4選 猫が人に対して取る行動は、「猫がほかの猫に対して取る行動」と全く同じだといわれています。このことから、人を自分とは違う種類の生き物だと認識していない可能性があります。 ここから、猫が人間をどのように見ているかを探っていきましょう。 1.挨拶の頭突きやスリスリ 猫が足元に体をスリスリと擦り付けたり、座っている時に頭をゴツッとぶつけてきたりす
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