家族で楽しみにしていた初めての海外旅行。ところが出発直前になって、夫が仕事のため行けなくなりました。「キャンセル料もかかるし、2人で行っておいでよ」と言われ、突然“母子2人旅”になってしまいました。ところが普段、旅行の手配や現地でのやり取りはすべて夫任せ。不安だらけの出発になりました。そんな母を支えてくれたのは、意外にも息子の存在……。今回は、友人から聞いたエピソードをご紹介します。 海外旅行