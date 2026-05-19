家族で楽しみにしていた初めての海外旅行。ところが出発直前になって、夫が仕事のため行けなくなりました。「キャンセル料もかかるし、2人で行っておいでよ」と言われ、突然“母子2人旅”になってしまいました。ところが普段、旅行の手配や現地でのやり取りはすべて夫任せ。不安だらけの出発になりました。そんな母を支えてくれたのは、意外にも息子の存在……。今回は、友人から聞いたエピソードをご紹介します。 海外旅行
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