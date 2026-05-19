おもちゃを真剣なお顔で観察していた猫ちゃん。興味津々で触ってみたところ…？予想外のハプニングに大慌てする姿が可愛すぎると、反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で90万再生を突破し、「手がそっちまで回るの初めてみたw」「自分で肩に乗せてるのやばい笑笑笑笑」といった声があがりました。 【動画：足におもちゃがくっついた黒猫→取ってあげようとした結果…『ハプニングの瞬間』】 白黒コ