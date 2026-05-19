俳優のアレック・ボールドウィンが、クリストファー・ノーラン監督の新作「オデュッセイア」における女優ルピタ・ニョンゴの配役を巡るイーロン・マスク氏らの批判に反論した。本作はホメロスの叙事詩を原作とし、ルピタがヘレネと姉クリュタイムネストラの2役を演じることが、注目を集めている。 【写真】マスク氏から批判されたルピタ・ニョンゴ 発端は保守派の政治評論家マット・ウォルシュ氏の