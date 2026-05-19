元フジテレビの高橋真麻(44)が19日、ブログを更新し、髪を切ったことを報告した。 【写真】料理の写真を撮り忘れて残念、、、髪を切りました 真麻はブログのタイトルを「美味しく出来たのに…」とし、「今夜は野菜炒めと巨大なめこと豚肉と長ネギの出汁炒めとろろがけを作ったのですが、後者がすごく美味しく出来たのに写真を撮るのを忘れていました」と涙を表す絵文字を添えて悔しさを表現。「ごま油と白出汁で炒めて(