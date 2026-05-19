俳優のキアヌ・リーブスが、ストップモーション・アニメーション作品「HIDARI」で主演声優を務める。川村真司氏によるバイラル短編を基にした、江戸時代の名工・左甚五郎を描くアクション・ファンタジーだ。 【写真】ミュージシャンの一面も…ギターを演奏するキアヌ・リーブス 2023年に公開されたコンセプト短編を拡張する本作は、江戸城再建をめぐる秘密を隠そうとする勢力に裏