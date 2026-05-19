俳優のアダム・ドライバーが、ドラマ「GIRLS／ガールズ」で悪態をついていたとするレナ・ダナムによる批判をジョークでかわした。17日にカンヌ国際映画祭で行われた新作「Paper Tiger」の記者会見で、レナの回顧録「Famesick」での批判について尋ねられたアダムは、返答は自分が回顧録を出版するときまで「取っておく」とコメントした。 【写真】批判した女性共演者 「GIRLS／ガールズ」はアダムと