気象予報士でタレントの穂川果音（ほかわ・かのん）が18日、自身のインスタグラムを更新。東京・芝公園で開催中の「屋台湾フェス 2026」を訪れたことを報告した。 【写真】ミニワンピがお似合いです！ビールを手に楽しそう 「暑くて暑くて、今年初のカキ氷を食べに芝公園で開催されている@yataiwanfes に行ってきたよ」と投稿。「マンゴーのカキ氷がふわふわで美味しかったし、台灣啤酒は少し甘めなビ&#