今年3月28日に解散ライブを行ったアイドルグループ・#ババババンビの元メンバー・岸みゆの2nd写真集が、東京ニュース通信社より7月16日に発売されることが決定した。 【写真】バックショットで見せるオトナ女性の艶やかな表情 岸にとってグループ解散後初となる写真集。撮影のロケ地はインドネシア・バリ島、海外での写真集撮影は初だという。これまでの“アイドル・岸みゆ”というイメージを