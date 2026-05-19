北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表に選出されたＭＦの中村敬斗（Ｓランス）の横顔ショットが話題になっている。１９日までに更新したインスタグラムに「帰国しました」と報告し、プライベートショットをアップ。中村は全身黒のスタイリングで飲み物を飲んでいる姿を公開し、横顔とともに投稿した。この投稿に同じくＷ杯代表に選出されたＭＦの久保建英が「人差し指かわいい」と中村をいじるコメントが寄せられたほか、ファン