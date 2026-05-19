中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月19日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は19日の記者会見で、中国とロシアの若者の8割以上が両国関係は友好的と考えているとの世論調査結果に関し、関連報道に留意しているとした上で、両国友好の民意、特に交流を強めたいとする若い世代の積極的意欲を反映し、中ロ関係の高い水準を示していると表明した。郭氏はさらに次のように述べた。ロシアのプーチン大統