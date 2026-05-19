警視庁によると19日午後1時ごろ、東京都奥多摩町の山中で年齢や性別不明の遺体を警察官が見つけた。上半身がなく、周囲に大型動物のものとみられる足跡が複数あった。警視庁は、クマなどに襲われた可能性があるとみて調べる。