今季はシャビ・アロンソ体制でスタートしたものの、1月上旬に成績不振に伴いアルバロ・アルベロア体制に移行したレアル・マドリード。しかし、最後まで立て直すことはできずに2年連続で無冠となり、来季からジョゼ・モウリーニョ氏が13年ぶりに率いることが決定的となっている。そのなかで、モウリーニョ監督はフロンティーノ・ペレス会長にローマに所属するブラジル代表DFウェズレイ・フランカ（22）の獲得をリクエストしたという