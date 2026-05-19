ボーンマスの指揮官アンドニ・イラオラはプレミアリーグ第37節のマンチェスター・シティ戦への意気込みを語った。ボーンマスは現在6位につけており、現状3つの欧州コンペティションへの出場権を獲得できる位置にいる。また5位リヴァプールとの勝ち点差は4で、シティ戦に勝利できれば1ポイント差にまで詰め寄ることができ、CL出場権も十分狙える。今節の相手であるシティは勝たなければ、最終節を待たずしてアーセナルの優勝が決ま