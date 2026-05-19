◆東都大学野球春季リーグ戦最終週第１日▽国学院大４Ｘ―１青学大＝延長１０回タイブレーク（１９日・神宮）勝ち点を挙げた方が優勝という首位・国学院大と２位・青学大の決戦。史上初の７連覇を目指す青学大は、今秋ドラフト１位候補に挙がる鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）が１―１の同点で迎えた延長タイブレーク１０回２死一、二塁の場面で国学院大の７番・ＤＨ、大谷汰一外野手（２年＝天理）にサヨナラ３ランを浴び、初