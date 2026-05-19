◆パ・リーグ西武３―２ロッテ（１９日・前橋）ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（３０）が先発し、６回１０３球を投げて４安打、３失点で降板。３勝目はならなかった。小川の先制適時打で１点リードをもらった直後の３回、西川に同点ソロを被弾。同点の４回には長谷川に勝ち越し２ランを許した。降板後は「粘って投げられたけれども、抑えなければいけないところで甘い球をホームラン２本打たれたところは反省しなくては