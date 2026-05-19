◆大相撲夏場所１０日目（１９日、東京・両国国技館）東前頭１３枚目・藤凌駕（藤島）は西同１２枚目・時疾風（時津風）を押し出し、３連勝で勝ち越しを決めた。鋭い出足で頭から当たると、右おっつけで起こして一気に前進。３秒１で土俵外に運び「（勝ち越しは）うれしい。下から厳しく攻めていけた。相手に何もさせずに前に出るのが自分の相撲」と胸を張った。新入幕の先場所は７勝８敗で負け越した。悔しさを胸に、今場所で