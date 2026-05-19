◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―１ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島は、２カード連続の初戦白星で借金を７に減らした。今季、マツダでのＤｅＮＡ戦は３戦３敗で昨年から５連敗中と苦しんでいた。ホームでの同カードで開幕４連敗なら１９６５年以来の屈辱となっていたが、免れた。先発・床田寛樹投手が、６回無失点と好投した。２点先制した直後の５回と６回は、ともに無死二塁のピンチをしのいだ。今季３戦未勝利だっ