◇プロ野球セ・リーグ 巨人 2-0 ヤクルト（19日、いわき）ここまで6連勝中だった巨人。勢いそのままにヤクルトに完封勝利し、連勝を「7」に伸ばしました。まずは初回から巨人打線が奮起。今季初登板を迎えたヤクルト・高橋奎二投手を相手に平山功太選手が先制ソロホームランを放つと、ダルベック選手の3塁打でつかんだ好機で、大城卓三選手がタイムリーを放ちます。援護をもらって今季3度目のマウンドを迎えた戸郷翔征投手は、初回