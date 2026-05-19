栃木県で起きた強盗殺人事件で、指示役とみられる夫婦と実行役とみられる少年4人が逮捕されていますが、少年のうちの1人が事件の前から夫婦と接点があったことがわかりました。■“指示役”夫婦逮捕妻の美結容疑者を知る人は19日朝、警察署から出てきた竹前海斗容疑者（28）。階段をおりると報道陣を一瞥し、メガネをあげ手で顔を隠しました。警察は、強盗殺人事件の指示役とみています。もう1人、指示役とみられる妻の竹前美結