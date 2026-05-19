◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・いわき）巨人・中川皓太投手（３２）が２番手で２／３回を無安打無失点。９球で役目を果たし、３月２９日の阪神戦（東京ドーム）から１４試合連続でゼロを刻んだ。防御率は０・８４から０・７９となった。２―０の８回から登板し、先頭・武岡のバットを折って二ゴロ。続く長岡も遊ゴロに抑え、左打者２人をきっちり仕留めた。その後、右のサンタナを迎えた場面で田中瑛斗投手（