19日午前、兵庫県たつの市の民家で女性2人が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 【写真を見る】【速報】死亡の女性2人は「住人の母娘」 遺体の上半身に「複数の刺し傷」凶器も見つからず…殺人事件か兵庫・たつの市 警察は、この女性2人の身元について、この民家に住む74歳母との52歳娘の親子だと発表しました。 ■上半身に複数の刺し傷 19日午前10時半ごろ、兵庫県たつの市新宮町段之上の民