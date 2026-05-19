◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―１ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡが４連敗。３点を追う９回には２死三塁から宮下の適時二塁打で２４イニングぶりの得点を奪ったが、反撃も及ばず借金２に後退した。最近５試合で４得点と１２球団トップのチーム打率（・２５４＝１８日終了時点）を誇る強力打線が影を潜めている。２点を追う５回には先頭・勝又がチーム初長打となる中越え二塁打。２死三塁で先発・竹田に代えて代