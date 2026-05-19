「西武３−２ロッテ」（１９日、上毛新聞敷島球場）ロッテの連勝が４で止まった。先発のジャクソンは２本塁打に沈んだ。１点リードの三回に西川に同点ソロを被弾。四回には先頭打者に死球を与え長谷川に決勝２ランを浴びた。６回４安打３失点で今季の成績を２勝５敗とした。「粘って投げられたけども、抑えなければいけないところで甘い球をホームラン２本打たれたっていうところは反省しなくてはいけないところです。きょ