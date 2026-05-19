＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】幕内土俵入りから激変した霧島の様子前日に顔面から土俵下へ落下して激突し、痛々しい傷を負った大関・霧島（音羽山）。十日目の土俵入りで姿を現したのち、取組で土俵に登場すると、その驚きの変化に「びっくりなサイズに」「痛いのかな」と心配の声がファンから相次いだ。前頭五枚目・若元春（荒汐）と対決した九日目の取組で、必死の寄り倒しで1敗を死守するも