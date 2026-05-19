◆大相撲▽夏場所１０日目（１９日、両国国技館）西前頭５枚目・正代（時津風）が、大関・霧島（音羽山）をはたき込んで、４勝目を挙げた。「押し込まれたが、回り込もうとしたときに、自然に大関の足が流れたので、タイミングが良かったと思う」と振り返った。今場所は２横綱１大関が休場。本来なら大関戦が組まれることがない番付だが、結びで大関戦となった。「今の僕の星で当たるところではない。でも、久しぶりに結びで