１９日の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」は、「ネオ北関東ＶＳ旧北関東」企画が行われた。茨城出身チームで羽田美智子（５７）が登場した。群馬、栃木チームを向こうに「こっちはね、平野！」とドヤ顔で笑わせた。「茨城県が自慢できるつくばエクスプレス。秋葉原まで４５分！全然揺れないの」「つくばの夜ね、目をつむって想像してください、暗闇の中を列車が走ります。銀河鉄道９９９が走ってるのが浮かぶんですよ」