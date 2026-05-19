元NMB48でモデルの上西怜（24）が19日までに、自身のインスタグラムやXを更新。コスプレショットを投稿した。「【ウマ娘】トウカイテイオー」と題し、白い大きなリボンや紫を基調とした衣装に、茶色いポニーテールなどで「テイオーステップ」も披露した。さらに「【カフェ店員】さん」と記したピンクと白のコスチュームや、「#れーちゃんこれくしょん〜発売記念イベント〜in東京お越しくださった皆さんありがとうございました