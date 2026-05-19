CONVERSE（コンバース）から、ニューヨーク発ファッションブランドANNA SUI（アナ スイ）とのコラボレーション第2弾「ALL STAR AGED HI / ANNA SUI」が2026年5月26日に登場します。クラシックなオールスターをベースに、ANNA SUIらしいロマンティックな世界観をプラス♡ ブラック×パープルの配色や蝶モチーフなど、細部までこだわりが詰まった特別な一足です。 ANN