◇パ・リーグ西武3―2ロッテ（2026年5月19日前橋）西武は群馬県前橋市の上毛新聞敷島球場でロッテと対戦。3―2で競り勝ち、首位を守った。0―1の3回に西川が右越え2号同点ソロ。1―1で迎えた4回無死一塁では長谷川が左越え5号2ランを放ち勝ち越した。先発の武内は7回7安打1失点の粘投で3勝目。連勝となったチームはここ10試合で9勝1敗と破竹の勢いで、貯金を最多7とした。