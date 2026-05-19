バレーボールのSVリーグで、今シーズン活躍した選手、ヘッドコーチらの功績を讃える表彰式が19日に都内で行われた。その後の会見でMVPを初受賞した佐藤淑乃（24）は、セミファイナルで敗れたことを「本当に心残りのところではあるんですけど」と話し、「海外でもっともっと成長して、誰が見ても日本一のプレーヤーだと思われるような選手になって、なれるように海外で成長したいなと思ってます」と語った。【日程一覧】バレーボー