松山競輪場のF1ナイター「ウィンチケット杯」は20日が初日。19日は前検が行われた。ガールズ屈指の脚力を誇る坂口楓華（28＝愛知）が参戦。初日は7Rに登場だ。「前回から大きなフレームに換えている。今回から競技用のセッティングへと変える」その前回は隙のない走りで完全V。以前に見せていた強さはもう戻っているとみていい。今後の大舞台を見据え、坂口もさまざまにチャレンジしていく。