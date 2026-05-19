関西電力は１９日、同社が関係する一部の裁判で、社員が無断で法廷でのやりとりを録音していたと発表した。社内報告書の作成が目的で、遅くとも２０１４年頃から続けていたという。民事訴訟規則は、裁判官の許可なく法廷内で録音することを禁じている。関電によると、録音には複数の社員が関与したが、今年３月に取りやめた。録音した訴訟の内容や件数など、具体的な中身については非公表としている。関電は「法令に抵触する不