タレント中山秀征（58）が、19日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、地元群馬の魅力度ランキングについて語った。この日のテーマトークは「ネオ北関東VS旧北関東」。北関東出身の芸能人たちが集結し、古き良き魅力と新たな一面をアピールした。井森美幸とともに、ぐんま大使に任命されるなど、群馬県の顔でもある中山。「群馬は遠いってイメージがありますけど、東京から高崎まで新幹線で5