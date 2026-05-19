中国北西部の陝西省にある西安電子科技大学は5月18日、中国工程院院士（中国工学アカデミー会員）の段宝岩氏が率いる「逐日工程」研究チームが、1対多の状況での移動目標に対するマイクロ波無線電力伝送を実現する宇宙太陽光発電所の地上検証システムを独自開発したことを明らかにしました。このシステムは100メートル級の距離でのキロワット級の電力出力を実現し、中国の宇宙太陽光発電所およびマイクロ波無線電力伝送技術の工学