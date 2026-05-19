中国エンタメ業界の男性スターによるブランドアンバサダー契約数ランキングが中国のSNSで大きな話題となっている。ランキングでは、ワン・イーボー（王一博）が圧倒的な差をつけて首位に立ち、タン・ジェンツー（檀健次）、シャオ・ジャン（肖戦）が続いた。トップを独走しているワン・イーボーは、5月20日に発表予定とされるブランドのグローバルアンバサダー契約を含めると、総契約数は33件に達する見込み。集計によると、グロー