マクドナルドの公式X（旧Twitter）は5月19日、投稿を更新。「辛いのはじめます」と発表しました。【画像】「マックの辛いのはじめます」「辛ダブチがまた食べたい！」同アカウントは「好きな人いますか？」とつづり、1枚の画像を投稿。真っ赤な背景に「マックの辛いのはじめます5.27（水）」と大きく書かれています。27日に辛い商品を販売開始するようです。コメントでは「辛味噌か」「ホントに辛いマスタードソースもそろそろお